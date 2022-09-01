Премьер-министр Финляндии: Страна живет в условиях «военной экономики»

Кризис в энергетике заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает РИА Новости 1 сентября со ссылкой на финские СМИ.
«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — сказала она.
Марин отметила, что для решения энергетического кризиса нужны исключительные действия. Одной из мер, по ее словам, может стать установление потолка цен на электричество.
Финский премьер надеется, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации.
В середине августа премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал: в Сеть утекли видео с вечеринки финского премьера, но ей не стыдно.