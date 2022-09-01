Премьер-министр Финляндии: Страна живет в условиях «военной экономики»

Кризис в энергетике заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает РИА Новости 1 сентября со ссылкой на финские СМИ.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — сказала она.



Марин отметила, что для решения энергетического кризиса нужны исключительные действия. Одной из мер, по ее словам, может стать установление потолка цен на электричество.

