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    ТАСС: Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо

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    Военные Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, сообщил 31 августа ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA. Ранее СМИ сообщали о том, что в городе был слышен грохот взрывов. Израиль пока не подтверждал факт атаки.

    По информации SANA, ракетный удар был нанесен около 20:00 мск. В результате никто не пострадал, военные зафиксировали только материальный ущерб. Ранее агентство сообщало, что в Алеппо слышали грохот взрывов.

    В аэропорту Алеппо, помимо гражданских самолетов, находится база ВВС Сирии. Летом в Алеппо перенесли часть рейсов из Дамаска, столицы Сирии, после того, как Израиль нанес ракетные удары по аэропорту.

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