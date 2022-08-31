ТАСС: Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо

Военные Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, сообщил 31 августа ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA. Ранее СМИ сообщали о том, что в городе был слышен грохот взрывов. Израиль пока не подтверждал факт атаки.

По информации SANA, ракетный удар был нанесен около 20:00 мск. В результате никто не пострадал, военные зафиксировали только материальный ущерб. Ранее агентство сообщало, что в Алеппо слышали грохот взрывов.

В аэропорту Алеппо, помимо гражданских самолетов, находится база ВВС Сирии. Летом в Алеппо перенесли часть рейсов из Дамаска, столицы Сирии, после того, как Израиль нанес ракетные удары по аэропорту.