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    Полиция против Цезаря. Объявленную в магнитогорский розыск обезьяну изловили

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    Операция по поиску обезьяны, поставившей на уши Магнитогорск 31 августа, завершена успешно. Шальной Цезарь в клетке, задержание обошлось без крови.

    Обезьяну заметили местные жители в том же Ленинском районе, примерно в километре от места, где, по словам свидетелей, животное пыталось отобрать еду и нападало на желающих его поймать.

    Изловить кусачего зверя благоразумно не пытались. К этому времени его уже успели объявить в полицейский розыск. В областном министерстве экологии сообщили, что к отлову привлечены специалисты, «имеющие опыт в подобных ситуациях», судьбу потенциально опасного животного обещали решить после поимки.

    Хозяин нашёлся раньше. Он объяснил, что привитого и чипированного питомца зовут Цезарь. Он выскочил из частного дома, пока владелец был на работе.

    «Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился. Полицейские благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца», — рассказали в полиции Магнитогорска и уточнили: Цезарь дома.

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