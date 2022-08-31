Полиция против Цезаря. Объявленную в магнитогорский розыск обезьяну изловили

Операция по поиску обезьяны, поставившей на уши Магнитогорск 31 августа, завершена успешно. Шальной Цезарь в клетке, задержание обошлось без крови.



Обезьяну заметили местные жители в том же Ленинском районе, примерно в километре от места, где, по словам свидетелей, животное пыталось отобрать еду и нападало на желающих его поймать.



Изловить кусачего зверя благоразумно не пытались. К этому времени его уже успели объявить в полицейский розыск. В областном министерстве экологии сообщили, что к отлову привлечены специалисты, «имеющие опыт в подобных ситуациях», судьбу потенциально опасного животного обещали решить после поимки.

