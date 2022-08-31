Обезьяна держит в страхе жителей Магнитогорска. Наглое животное пытается отобрать еду и кусается

Непонятно откуда взявшаяся обезьяна орудует на улицах Магнитогорска. Об этом 31 августа сообщает местное издание «Вечерний Магнитогорск».
На кадрах, которые публикую очевидцы в соцсетях, скорее всего макака. Ее видели на Ленинградской улице и на проспекте Карла Маркса. Свидетели говорят о том, что животное пыталось отобрать у них еду и нападало. Нашлись и те, кто пытался задержать хулиганку.
«Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня. Сейчас в травмпункте, полицию так и не дождались», — написала жительница города.
В данный момент обезьяну ищут.