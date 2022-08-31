Дефляция в стране: в России подешевели помидоры и подорожали спички

За период с 23 по 29 августа недельная дефляция в России составила 0,16% против 0,15% неделей ранее. При этом с начала года потребительские цены в РФ выросли на 10,38%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 31 августа.

В частности, помидоры в России за неделю подешевели на 6,8%, лук — на 6,5%, морковь — на 5,8%, картофель — на 5,1%, свекла — на 4,8%, капуста — на 4,2%, огурцы — на 2,8%, яблоки — на 1,8%, бананы — на 1%.



Кроме этого, на 0,5% дешевле стала гречка, на 0,4% — мука, мороженая рыба и пшено, на 0,3% — вермишель и мясо кур, на 0,2% — макаронные изделия и на 0,1% — сардельки.



В то же время подорожали в России за последнюю неделю 20 наименований продовольственных товаров. Больше всего цена выросла на полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца (+0,5%), печенье (+0,34%), сахар (+0,29%), подсолнечное масло и баранина (+0,27%)

В категории непродовольственных товаров, по данным Росстата, сильнее всего в стране подорожали спички — на 1,21%. Также произошел рост по ряду позиций бытовой химии и предметов личной гигиены (от 0,4% на стиральный порошок до 0,22% на детские подгузники). Помимо этого, в преддверии 1 сентября вполне логично подорожали спортивные костюмы для детей школьного возраста (на 0,58%) и детские кроссовки (на 0,4%).

