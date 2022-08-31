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    Школы в Брянской области с 1 сентября перейдут на дистант

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    В Брянской области полтора десятка школ с 1 сентября будут переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года, в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал Богомаз 31 августа в своём телеграм-канале.

    Брянский губернатор также отметил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности в школах, расположенных в приграничных с Украиной населённых пунктах в Климовском, Севском, Погарском, Суземском, Трубчевском и Стародубском муниципальных округах.

    Ранее «Фонтанка» писала, что аналогичное решение приняли власти Курской области. Там на дистанционный формат обучения с 1 сентября переведут 13 школ, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной.

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