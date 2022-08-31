Петербург встал в 8-балльных пробках: водители торопятся и жмутся друг к другу на мокрых дорогах

После шести часов вечера дороги Петербурга окрасились в красный, а местами и в бордовый на восемь баллов. Пробки в городе 31 августа больше обычного, традиционно забит центр, но и за его пределами не легче.



По данным «Яндекса», до 9 баллов уровень пробок на петербургских улицах добрался к половине седьмого часа вечера, через двадцать минут стало на балл свободнее. Дороги в дождливую среду необычайно загружены на протяжении дня, в вечерний час — на два-три балла больше обычных показателей для летней среды.

