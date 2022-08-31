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    Петербург встал в 8-балльных пробках: водители торопятся и жмутся друг к другу на мокрых дорогах

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    После шести часов вечера дороги Петербурга окрасились в красный, а местами и в бордовый на восемь баллов. Пробки в городе 31 августа больше обычного, традиционно забит центр, но и за его пределами не легче.

    По данным «Яндекса», до 9 баллов уровень пробок на петербургских улицах добрался к половине седьмого часа вечера, через двадцать минут стало на балл свободнее. Дороги в дождливую среду необычайно загружены на протяжении дня, в вечерний час — на два-три балла больше обычных показателей для летней среды.

    Плотные заторы наблюдаются на Садовой улице и Невском проспекте в сторону моста Александра Невского. Магистраль забита на 10 баллов. Автомобилисты ползут по Лиговскому проспекту в районе метро «Обводный канал», набережная канала Грибоедова окрасилась в бордовый на протяжении почти двух километров.

    Значительно выше обычного загружен проспект Маршала Жукова. Сервис фиксирует 9 баллов вместо обычных пяти. Сложностей водителям, судя по карте «Яндекса», добавили две аварии.

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    Постоять придётся и в пробке на Лесном проспекте, её хвост — на Литейном, у пересечения с улицей Жуковского. Без аварий здесь тоже не обошлось: на трамвайных путях Лесного проспекта друг к другу прижались «Мерседес» и «Фольксваген», пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На улице Ленсовета у станции метро «Звёздная» автобус не разъехался с «Вольво».

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    Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 23 часам достигнут одного балла.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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