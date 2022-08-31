Евросоюз договорился расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном режиме выдачи виз

Глава МИД Венгрии заявил, что страны Евросоюза договорились в Праге приостановит визовое соглашение с Россией.
Большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, передает слова главы венгерского МИД Петера Сийярта 31 августа РИА Новости.
При этом полный запрет на выдачу виз россиянам министрам иностранных дел стран ЕС согласовать не удалось — позиции слишком разошлись.
В чем суть визового соглашения Россия-ЕС, и как это отразится на сроках получения и стоимости виз — читайте в материале «Фонтанки».