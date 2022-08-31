Смольный рассказал, откуда в Петербурге нашествие борщевика

Комитет по благоустройству заявил, что нашествие борщевика в Петербурге связано с тем, какую землю завозят подрядчики по озеленению. Поражены 43 гектара.

Цифры озвучил глава комблага Василий Пониделко 31 августа на нулевых чтениях бюджета 2023 года в Заксобрании города. По его словам, внешне завозная земля не вызывает подозрений, однако затем семена борщевика начинают прорастать. В качестве примера кратного увеличения числа этих сорняков Пониделко привел Полежаевский парк.