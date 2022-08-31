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    Смольный рассказал, откуда в Петербурге нашествие борщевика

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    Комитет по благоустройству заявил, что нашествие борщевика в Петербурге связано с тем, какую землю завозят подрядчики по озеленению. Поражены 43 гектара.

    Цифры озвучил глава комблага Василий Пониделко 31 августа на нулевых чтениях бюджета 2023 года в Заксобрании города. По его словам, внешне завозная земля не вызывает подозрений, однако затем семена борщевика начинают прорастать. В качестве примера кратного увеличения числа этих сорняков Пониделко привел Полежаевский парк.

    Чиновник отметил, что использовать опасную химию в местах скопления людей нельзя. А нормативы косьбы позволяют выкосить зараженную территорию 6 раз за сезон, тогда как необходимо — 12–15 раз.

    «Фонтанка» рассказывала, что в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала года спасли 15 жертв борщевика.

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