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    COVID-19

    В России разрешили испытать экспериментальную назальную вакцину

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    Центр имени Гамалеи испытает назальную форму вакцины от коронавируса на 600 добровольцах из Петербурга, Москвы, Кирова, Московской и Новосибирской областей. На опубликованное разрешение на проведение клинических исследований обратил внимание 31 августа «Коммерсантъ».

    Как следует из реестра разрешений, в испытаниях, которые продлятся с 31 августа до 30 декабря, примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет. Их цель: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности разработанной новой вакцины.

    В августе «Фонтанка» писала, что в Сети петербуржцам за 55 тысяч рублей начали предлагать влить в нос «Спутник V».

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