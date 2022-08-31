В России разрешили испытать экспериментальную назальную вакцину

Центр имени Гамалеи испытает назальную форму вакцины от коронавируса на 600 добровольцах из Петербурга, Москвы, Кирова, Московской и Новосибирской областей. На опубликованное разрешение на проведение клинических исследований обратил внимание 31 августа «Коммерсантъ».

Как следует из реестра разрешений, в испытаниях, которые продлятся с 31 августа до 30 декабря, примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет. Их цель: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности разработанной новой вакцины.