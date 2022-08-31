Между ЗСД и Парашютной дважды перекроют внутреннее кольцо КАД

На севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 1 на 2 сентября дважды перекроют движение по внутреннему кольцу. Там будут демонтировать вторую опору с дорожными знаками.

С 0:00 до 0:15 и с 1:30 до 1:45 2 сентября на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, движение будет полностью перекрыто, сообщает 31 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо для безопасности участников движения во время демонтажа ригеля П-образной металлической опоры над проезжей частью.