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    Между ЗСД и Парашютной дважды перекроют внутреннее кольцо КАД

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 1 на 2 сентября дважды перекроют движение по внутреннему кольцу. Там будут демонтировать вторую опору с дорожными знаками.

    С 0:00 до 0:15 и с 1:30 до 1:45 2 сентября на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, движение будет полностью перекрыто, сообщает 31 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо для безопасности участников движения во время демонтажа ригеля П-образной металлической опоры над проезжей частью.

    Напомним, что первую опору будут демонтировать там же ночью с 31 августа на 1 сентября. Для этого четыре раза за ночь на 15 минут будут перекрывать движение сразу по обоим направлениям кольцевой. Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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