КАД четыре раза за ночь полностью перекроют между ЗСД и Парашютной

Демонтаж опоры для дорожных знаков полностью перекроет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 31 августа на 1 сентября. Дорогу будут закрывать на 15 минут четыре раза за ночь.

На 12-м километре КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, с 0:00 до 0:15, с 1:30 до 1:45, с 3:00 до 3:15 и с 4:30 до 4:45 1 сентября полностью закроют движение одновременно и на внешнем, и на внутреннем кольце, сообщает 29 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут демонтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью и установленные на ней дорожные знаки.