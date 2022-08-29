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    КАД четыре раза за ночь полностью перекроют между ЗСД и Парашютной

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Демонтаж опоры для дорожных знаков полностью перекроет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 31 августа на 1 сентября. Дорогу будут закрывать на 15 минут четыре раза за ночь.

    На 12-м километре КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, с 0:00 до 0:15, с 1:30 до 1:45, с 3:00 до 3:15 и с 4:30 до 4:45 1 сентября полностью закроют движение одновременно и на внешнем, и на внутреннем кольце, сообщает 29 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут демонтировать П-образную металлическую опору над проезжей частью и установленные на ней дорожные знаки.

    Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Ведет их АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ООО «Газпром инвест». Генподрядчиком выступает АО «Газстройпроект».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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