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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева

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    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Телеграмма президента России 3 августа опубликована на сайте Кремля.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», — говорится в тексте. По словам главы государства, Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов».

    Владимир Путин также отметил благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева.

    Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище. Решения о государственных похоронах еще не приняты. Дата станет известна позднее.

    Какими были первый и единственный президент СССР и его эпоха, читайте в материале «Фонтанки».

    Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.

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