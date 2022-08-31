Эпоха Горбачева. Нужно перестраиваться

Главная новость пришла тогда, когда предпоследний день лета уже подходил к концу. Ушел из жизни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Создатель нового мира и разрушитель старого. Именно ему суждено было направить страну по новому историческому пути. Свобода или новая диктатура? Конец Холодной войны или сдача в угоду Западу? Противоречивость и неоднозначные итоги его правления звонко отзываются по сей день. Предлагаем вспомнить, каким был последний лидер советской России в объективе телекамер.

Фото: Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





«Ближе к народу? Ну куда уж ближе?» – произнес окруженный изумленными ленинградцами молодой генсек, который спустя два месяца после назначения приехал с визитом в Северную столицу в мае 1985 года. Именно там он впервые скажет о том, что «всем нам нужно перестраиваться».

Автор: youtube.com/Назад в СССР

Ситуация в стране пока стабильная, но проблемы, обусловленные товарным дефицитом и плановой экономикой, Афганской войной, закрытостью общества и отсутствием свободы слова, дают о себе знать. Новый лидер старой партии объявляет курс на ускорение социально-экономического развития. Гласность, демократизация, зарождение частного предпринимательства – «перестройка» становится двигателем политической жизни СССР. Однако экономика продолжала стагнировать и в конечном итоге оказалась в глубоком кризисе.

Автор: youtube.com/Олег Казаков

Во внешней политике Горбачев взял курс на «новое мышление», попытавшись изменить взгляд Запада на Советский Союз. Еще в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». Нефтяные доходы сокращались, а война в Афганистане и гонка вооружений требовали все больших вложений. При этом страна все еще сохраняла контроль над Восточной Европой и была одной из двух сверхдержав, определяющих мировую политику. Советско-американские встречи, где обсуждалось разоружение, должны были поспособствовать потеплению между сверхдержавами. Этого удалось достичь. Считается, что начало конца холодной войны Горбачев и Рейган заложили на встрече в Рейкьявике (1986).

Автор: youtube.com/USEmbReykjavik

Открытость привела к улучшению отношений. Лидеры приезжали друг к другу в гости, Горбачев поздравлял с Новым годом американцев, а Рейган – граждан СССР. В феврале 1989 года советские войска окончательно выводятся из Афганистана. С гонкой вооружений удалось покончить.

Но вместе с тем ослабление контроля со стороны Москвы и сближение ее с Западом приводит к тому, что просоветские режимы в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и ГДР терпят крах, а летом 1991 года распадется Организация Варшавского договора.

15 марта 1990 года на Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР. 15 октября 1990-го Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе». Он выступает с речью.



Автор: youtube.com30 лет назад

Летом 1991 года в Москве была заложена еще одна веха советско-американских отношений. Михаил Горбачев подписывает договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) с американским лидером Джорджем Бушем-старшим. Уже в 2010 году Россия и США подпишут новое соглашение СНВ-3, которое в январе 2021-го было продлено до 5 февраля 2026 года.

Автор: youtube.com/DerAndrej82

Несмотря на относительные успехи во внешней политике, внутри страны популярность Горбачева снижалась. Товарный дефицит нарастал, реформы продвигались медленно и не давали должного эффекта в экономике, рос государственный долг, антиалкогольная кампания привела к снижению бюджетных доходов. В ряде союзных республик полыхнули межнациональные конфликты: Нагорный Карабах, Сумгаитский погром (1988 г.), события в Баку (январь 1990 г.) и другие. Страны Балтии объявили о суверенитете. Август 1991 года. Путч ГКЧП провалился. Горбачев возвращается из Фороса, где был изолирован заговорщиками. Президент вернулся, но едва ли может влиять на происходящее в стране. 24 августа он объявляет о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС. Теперь реальная власть у президента РСФСР Бориса Ельцина, союзные республики расползаются, «парад суверенитетов», обусловленный, в том числе, ростом межнациональных конфликтов, набирает ход.

Автор: youtube.com/DerAndrej82

8 декабря 1991 года между Россией, Украиной и Белоруссией были подписаны Беловежские соглашения о создании Содружества независимых государств. В документе констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». 25 декабря 1991-го Горбачёв в телеобращении к народу объявил, что уходит в отставку с поста президента уже де-факто несуществующей страны. Советский флаг над Кремлем меняют на российский. Тем самым был окончательно ознаменован распад СССР.

Автор: youtube.com/RVISION: Общественно-политический канал

Автор: youtube.com/Azamat Zaitunov

После отставки (с 1992 года) экс-президент возглавлял «Горбачёв-Фонд», но окончательно из политики не уходил. В 1996 году баллотировался на пост президента России (набрал 0,51 % голосов).

А в 97-м году Михаил Горбачев, можно сказать, стал мемом, снявшись в рекламе сети Pizza Hut. В ролике, в каком-то смысле, отражена вся противоречивость его эпохи. Посетители заведения замечают бывшего генсека и начинают спорить: один обвиняет его в «бардаке» и «нестабильности», а другой говорит, что Горбачев дал людям свободу и новые возможности.



В нулевые и десятые Михаил Горбачев часто давал интервью, снимался в документальных фильмах. Говорил, что США тоже нужна «перестройка» и критиковал Соединенные Штаты за заносчивость. Скончался бывший советский лидер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни.