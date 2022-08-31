Акции «Газпрома» подскочили почти на треть на фоне сообщения о выплате промежуточных дивидендов

Акции «Газпрома» растут на фоне вчерашней рекомендации совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года. В моменте цена одной ценной бумаги утром 31 августа поднималась на 31%, до 267,25 рубля.
Позже торговля стала охлаждаться. Московская биржа ввела дискретный аукцион. Это механизм, позволяющий стабилизировать цену бумаги, стоимость которой в течение 10 минут выросла или упала на 20% и более. По данным на 12:00, акции «Газпрома» торгуются по 249,7 рубля, рост к вчерашнему уровню составляет 22,43%.
Взрывной рост начался с открытия основной торговой сессии в среду после того, как накануне вечером совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Общий объем выплат при этом составит 1,208 трлн рублей, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие. Вопрос о выплате решат на внеочередном собрании акционеров.
В конце мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить за 2021 год 1,244 трлн рублей дивидендов — эта сумма могла быть рекордом за всю историю компании и российского фондового рынка. Однако решение об этом в итоге не было принято. На фоне этого акции компании на Мосбирже резко обвалились более чем на 30%.
Основным акционером «Газпрома» с долей чуть более 50% является государство, поэтому оно получит половину из общей суммы промежуточных дивидендов, если их одобрят.
Интересно, что цена акций компании начала расти еще с 29 августа, вероятно на ожиданиях заявления совета директоров, но до его официальной публикации. Сегодняшний объем торгов ценными бумагами компании за два часа превысил 37 млрд рублей. Вчера за весь день он составил 22,2 млрд.