Акции «Газпрома» подскочили почти на треть на фоне сообщения о выплате промежуточных дивидендов

Акции «Газпрома» растут на фоне вчерашней рекомендации совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года. В моменте цена одной ценной бумаги утром 31 августа поднималась на 31%, до 267,25 рубля.

Позже торговля стала охлаждаться. Московская биржа ввела дискретный аукцион. Это механизм, позволяющий стабилизировать цену бумаги, стоимость которой в течение 10 минут выросла или упала на 20% и более. По данным на 12:00, акции «Газпрома» торгуются по 249,7 рубля, рост к вчерашнему уровню составляет 22,43%.



Взрывной рост начался с открытия основной торговой сессии в среду после того, как накануне вечером совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Общий объем выплат при этом составит 1,208 трлн рублей, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие. Вопрос о выплате решат на внеочередном собрании акционеров.

В конце мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить за 2021 год 1,244 трлн рублей дивидендов — эта сумма могла быть рекордом за всю историю компании и российского фондового рынка. Однако решение об этом в итоге не было принято. На фоне этого акции компании на Мосбирже резко обвалились более чем на 30%.

