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    «Газпром» может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

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    4 комментария

    Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года и проведет по этому поводу внеочередное собрание акционеров.

    «Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию», — сказано в сообщении от 30 августа.

    Лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны определить к 11 октября. Завершить выплаты номинальным держателям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, рекомендуется 24 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 15 ноября.

    «Фонтанка» писала, что в конце мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить за 2021 год 1,244 трлн рублей дивидендов — эта сумма могла быть рекордом за всю историю компании и российского фондового рынка. Однако решение так и не было принято. Сразу после сообщений о невыплате дивидендов на Мосбирже акции компании потеряли более 30%.

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    Комментарии 4

    Wert30 Авг 2022 в 22:03
    Припекает
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