«Газпром» может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года и проведет по этому поводу внеочередное собрание акционеров.



«Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию», — сказано в сообщении от 30 августа.



Лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны определить к 11 октября. Завершить выплаты номинальным держателям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, рекомендуется 24 октября, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 15 ноября.

