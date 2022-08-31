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    COVID-19

    В Петербурге уверенно снижается заболеваемость коронавирусом, а госпитализация — нет

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    Число новых случаев коронавируса в Петербурге снижается уже пятый день подряд. За сутки в городе зафиксировано 3 247 заболевших, информирует 31 августа федеральный оперштаб. Для сравнения, вчера сообщалось о 3 497 новых случаях, а 26 августа — о 4 435.

    Как следует из отчета оперштаба, в России за сутки выявлен 46 321 новый случай COVID-19. Госпитализировано 4 232 человека, в том числе 287 в Петербурге. Подтверждено 92 летальных исхода, из которых 19 в городе на Неве.

    Новая волна коронавируса активнее захватывает детей. Особенно часто болеют малыши до 3 лет. Главврач больницы Филатова рассказала, какие у них симптомы и осложнения.

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