В Петербурге уверенно снижается заболеваемость коронавирусом, а госпитализация — нет

Число новых случаев коронавируса в Петербурге снижается уже пятый день подряд. За сутки в городе зафиксировано 3 247 заболевших, информирует 31 августа федеральный оперштаб. Для сравнения, вчера сообщалось о 3 497 новых случаях, а 26 августа — о 4 435.



Как следует из отчета оперштаба, в России за сутки выявлен 46 321 новый случай COVID-19. Госпитализировано 4 232 человека, в том числе 287 в Петербурге. Подтверждено 92 летальных исхода, из которых 19 в городе на Неве.

