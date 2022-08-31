Прокуратура заинтересовалась падением золотистого пса в колодец с мазутом в Петербурге

Падение собаки в открытый колодец с мазутом привлекло внимание прокуратуры Московского района. Ведомство нашло нарушения законодательства и потребовало признать незаконным бездействие комитета по благоустройству Петербурга.

Установлено, что в сквере по 5-му Предпортовому проезду в землю вкопаны пять ёмкостей, из которых две не полностью заполнены продуктами нефтепереработки, при этом одна лишь частично покрыта сгнившим настилом из дерева. Об этом 31 августа сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры.

«Прокурор района обратился с иском в Куйбышевский районный суд с требованием о признании бездействия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга незаконным и устранении нарушений федерального законодательства», — говорится в записи.



Напомним, 14 июля прогулка с собакой едва не обернулась трагедией в Московском районе города. Пёс провалился в открытый колодец и увяз в мазуте, его спасали пожарные и отец хозяйки животного. Читательница «Фонтанки» рассказала, что раньше здесь якобы располагался автосервис, который исчез с началом строительства ЖК.

