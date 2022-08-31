    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Прокуратура заинтересовалась падением золотистого пса в колодец с мазутом в Петербурге

    1211
    обсудить

    Падение собаки в открытый колодец с мазутом привлекло внимание прокуратуры Московского района. Ведомство нашло нарушения законодательства и потребовало признать незаконным бездействие комитета по благоустройству Петербурга.

    ПоделитьсяПоделиться

    Установлено, что в сквере по 5-му Предпортовому проезду в землю вкопаны пять ёмкостей, из которых две не полностью заполнены продуктами нефтепереработки, при этом одна лишь частично покрыта сгнившим настилом из дерева. Об этом 31 августа сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры.

    «Прокурор района обратился с иском в Куйбышевский районный суд с требованием о признании бездействия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга незаконным и устранении нарушений федерального законодательства», — говорится в записи.

    Напомним, 14 июля прогулка с собакой едва не обернулась трагедией в Московском районе города. Пёс провалился в открытый колодец и увяз в мазуте, его спасали пожарные и отец хозяйки животного. Читательница «Фонтанки» рассказала, что раньше здесь якобы располагался автосервис, который исчез с началом строительства ЖК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close