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    КГИОП попросил дополнительные 608 млн рублей. Львиная часть — на реставрацию

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    Комитет по охране памятников попросил дополнительные 608 млн рублей, большая часть этих денег пойдет на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета города на 2023–2025 годы в Законодательном собрании Петербурга рассказал председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров.

    Самая большая часть потребности — две реставрационные программы. Это подпрограмма «Наследие» по реставрации самых знаковых объектов культурного наследия. Для продолжения и завершения работ на нескольких объектах требуется 481 млн рублей.

    Вторая программа — это реставрация многоквартирных домов-памятников. На нее, пояснил глава комитета, требуется небольшое дополнительное финансирование.

    Также Макаров рассказал, что комитет хочет выйти на реставрацию дома Полежаева (Старорусская улица, 103), на это требуется еще 80 млн рублей.

    В случае если Заксобрание полностью удовлетворит дополнительную потребность комитета, в реставрации в 2023 году будут находиться почти 80 объектов. Сказать, реставрация скольких памятников будет завершена, чиновник затруднился, объяснив, что с текущего года структура перешла на новую систему и заключает контракты на 2–3 года.

    Члены бюджетно-финансового комитета единогласно поддержали выделение дополнительных финансов КГИОП.

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