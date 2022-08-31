КГИОП попросил дополнительные 608 млн рублей. Львиная часть — на реставрацию

Комитет по охране памятников попросил дополнительные 608 млн рублей, большая часть этих денег пойдет на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета города на 2023–2025 годы в Законодательном собрании Петербурга рассказал председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров.



Самая большая часть потребности — две реставрационные программы. Это подпрограмма «Наследие» по реставрации самых знаковых объектов культурного наследия. Для продолжения и завершения работ на нескольких объектах требуется 481 млн рублей.

