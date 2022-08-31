Киссинджер: Жители Восточной Европы, немцы и россияне — в долгу перед Горбачевым

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Северо-Кавказского края (сейчас Ставропольский край). В 19 лет стал кандидатом в члены КПСС. В 1950 году окончил школу с серебряной медалью и поступил без экзаменов на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова . В 1952 году в возрасте 21 года он был принят в КПСС.



После окончания юридического факультета МГУ в 1955 году Горбачев был направлен по распределению в Ставрополь. В 1970 году будущий президент Советского Союза стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. С 1971 по 1991 год был членом ЦК КПСС.



После смерти Константина Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 года министр иностранных дел СССР Андрей Громыко выдвинул кандидатуру Горбачева на пост генерального секретаря. До 24 августа 1991 года он занимал высший пост в партийной иерархии.



15 марта 1990 года на Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР. 19–22 августа 1991 года глава ГКЧП, вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал указ о вступлении в должность и.о. президента, сославшись на болезнь Горбачёва. По словам самого Горбачева, он был изолирован в Форосе, однако, по заявлениям бывших членов ГКЧП и их противников, изоляции не было. После самороспуска ГКЧП Горбачев вернулся в Москву и 24 августа 1991 года объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК. В ноябре 1991-го он вышел из КПСС.



8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

25 декабря 1991 года Горбачев в телеобращении к народу объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлём был спущен государственный флаг СССР.



Спустя несколько лет Михаил Горбачев пытался реанимировать свою политическую карьеру. В 1996 году он баллотировался на пост президента России и набрал 0,51 процента голосов.



Деятельность Михаила Горбачева на посту генсека до сих пор неоднозначно воспринимается и соотечественниками, и за рубежом. Однако в целом на Западе его фигура чаще оценивается положительно, чем на родине.



Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.