Киссинджер: Жители Восточной Европы, немцы и россияне — в долгу перед Горбачевым

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что президент СССР Михаил Горбачев проделал огромную работу для человечества, но не смог реализовать свои замыслы. Об этом 99-летний бывший госсекретарь рассказал BBC в ночь на 31 августа.
«Его запомнят в истории как человека, начавшего исторические изменения, которые имели пользу для человечества и для народа России <…> Люди в Восточной Европе и немцы, и в конце концов россияне в большом долгу перед ним за вдохновение, смелость в движении вперед с этими идеями свободы», — сказал Киссинджер (цитата по ТАСС).
Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище. Политики в США и ЕС выражают соболезнования из-за кончины Горбачева. Президент РФ Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования.