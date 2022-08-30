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    «Газпром» за неуплату приостановил поставки газа французской компании Engie

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    «Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie (Франция) по причине отсутствия полной оплаты за июль. Об этом компания сообщила 30 августа.

    «Газпром» указал на указ президента России от 31 марта этого года, в соответствии с которым запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме.

    Поставки полностью приостановятся с 1 сентября и до момента получения оплаты в полном объеме.

    Ранее о разногласиях двух компаний писало Reuters. В Engie заявляли, что газовые хранилища заполнены более чем на 90% и у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами.

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