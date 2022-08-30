«Газпром» сократит поставки газа для французской Engie

«Газпром» предупредил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за разногласий между сторонами по некоторым контрактам. Об этом 30 августа сообщает Reuters, ссылаясь на заявление иностранной фирмы.



«Как было объявлено ранее, Engie уже накопила объемы, необходимые для выполнения обязательств перед клиентами и собственных (технических) потребностей, и приняла ряд мер для значительного снижения любого прямого финансового и физического ущерба, который может возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома»», — говорится в сообщении Engie.

