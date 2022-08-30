Для формирования культуры потребления. В кабмине поддержали идею рекламировать российское вино на улицах

В правительстве РФ поддерживают идею разрешить размещать на билбордах и цифровых конструкциях вдоль дорог рекламу отечественного вина. Делать это предлагается в так называемых винных регионах страны. Соответствующий законопроект ранее был внесён в Госдуму.



Как сообщает 30 августа РИА Новости, в пресс-службе Минсельхоза, в частности, заявили, что совместно с федеральными ведомствами уже подготовили проект положительного официального отзыва на данную законодательную инициативу.

