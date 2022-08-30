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    Для формирования культуры потребления. В кабмине поддержали идею рекламировать российское вино на улицах

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    В правительстве РФ поддерживают идею разрешить размещать на билбордах и цифровых конструкциях вдоль дорог рекламу отечественного вина. Делать это предлагается в так называемых винных регионах страны. Соответствующий законопроект ранее был внесён в Госдуму.

    Как сообщает 30 августа РИА Новости, в пресс-службе Минсельхоза, в частности, заявили, что совместно с федеральными ведомствами уже подготовили проект положительного официального отзыва на данную законодательную инициативу.

    Позицию Минсельхоза, в свою очередь, поддерживает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщили государственному информагентству в её аппарате. Там отметили, что законопроект «направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также увеличения производства качественной продукции».

    В Минпромторге также выступают за такой законопроект, подчёркивая, что он поспособствует «формированию культуры потребления вина на территории России и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции». В то же время документу потребуется некоторая доработка «в соответствии с представленными к нему замечаниями в проекте официального отзыва», уточнили в министерстве.

    В феврале депутаты Госдумы РФ Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских вин вдоль автодорог в регионах их производства. Предполагается, что рекламировать их можно будет на специальных конструкциях, расположенных на зданиях, строениях и иных сооружениях или вне их. При этом расстояние между такими конструкциями должно составлять не менее трёх километров.

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    Комментарии 17

    своих не бросаем30 Авг 2022 в 21:40
    всё по Оруэллу:Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей.
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