Для формирования культуры потребления. В кабмине поддержали идею рекламировать российское вино на улицах

В правительстве РФ поддерживают идею разрешить размещать на билбордах и цифровых конструкциях вдоль дорог рекламу отечественного вина. Делать это предлагается в так называемых винных регионах страны. Соответствующий законопроект ранее был внесён в Госдуму.
Как сообщает 30 августа РИА Новости, в пресс-службе Минсельхоза, в частности, заявили, что совместно с федеральными ведомствами уже подготовили проект положительного официального отзыва на данную законодательную инициативу.
Позицию Минсельхоза, в свою очередь, поддерживает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщили государственному информагентству в её аппарате. Там отметили, что законопроект «направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также увеличения производства качественной продукции».
В Минпромторге также выступают за такой законопроект, подчёркивая, что он поспособствует «формированию культуры потребления вина на территории России и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции». В то же время документу потребуется некоторая доработка «в соответствии с представленными к нему замечаниями в проекте официального отзыва», уточнили в министерстве.
В феврале депутаты Госдумы РФ Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских вин вдоль автодорог в регионах их производства. Предполагается, что рекламировать их можно будет на специальных конструкциях, расположенных на зданиях, строениях и иных сооружениях или вне их. При этом расстояние между такими конструкциями должно составлять не менее трёх километров.