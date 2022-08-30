Раскрасили перед тем, как закрасить. Граффити с книжной полкой на углу Товарищеского приговорили вандалы

В «ТЭК» объяснили исчезновение «книжного» граффити в Невском районе Петербурга, которое почти десять лет обходили коммунальщики. Взяться за валики пришлось после жалобы, но не на книги.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-служба предприятия 30 августа, тепловой пункт на углу Товарищеского и Российского проспектов в своё время украсили в рамках проекта сторонней организации, согласовано это не было. Тем не менее граффити радовало глаз с 2013 года, пока до него не добрались вандалы.