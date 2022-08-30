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    Раскрасили перед тем, как закрасить. Граффити с книжной полкой на углу Товарищеского приговорили вандалы

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    В «ТЭК» объяснили исчезновение «книжного» граффити в Невском районе Петербурга, которое почти десять лет обходили коммунальщики. Взяться за валики пришлось после жалобы, но не на книги.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-служба предприятия 30 августа, тепловой пункт на углу Товарищеского и Российского проспектов в своё время украсили в рамках проекта сторонней организации, согласовано это не было. Тем не менее граффити радовало глаз с 2013 года, пока до него не добрались вандалы.

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    Жалоба на портале «Наш Санкт-Петербург» появилась 8 августа: местный житель обратил внимание, что книги изрисовали неизвестные. Избавиться от надписей так, чтобы осталась «полка» сотрудники не смогли.

    «Так как восстановление граффити оказалось невозможным, специалисты закрасили надписи, оставленные вандалами на уровне двух метров от земли. Позже здание будет полностью окрашено в красный цвет, что соответствует изначальному названию сооружения «Красный павильон», — рассказали в «ТЭК», напомнив, что игнорирование несанкционированных рисунков на фасадах по городскому закону может стоить предприятию от 100 до 300 тысяч рублей штрафа.

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