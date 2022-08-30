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    В Петербурге перед 1 сентября закрасили граффити с книжной полкой, которое радовало жителей Невского района почти 10 лет

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    Одиноко стоящая в поле на пересечении Товарищеского и Российского проспектов насосная станция почти 10 лет не раздражала глаза местных жителей. А все потому, что в 2013 году на ней появилось граффити «Книжная полка».

    Утром 30 августа, выглянув в окно, жители Невского района уткнулись в начинающие краснеть стены станции, сообщил «Фонтанке» один из них. Несколько человек просто закрашивали рисунок кирпичным цветом. «Неужели кто-то пожаловался?» — недоумевают соседи станции.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В администрации Невского района «Фонтанке» сообщили, что станция находится в ведении ГУП ТЭК. В пресс-службе компании запрос издания приняли, но за три часа так и не нашли, что ответить.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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