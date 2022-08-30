В Петербурге перед 1 сентября закрасили граффити с книжной полкой, которое радовало жителей Невского района почти 10 лет

Одиноко стоящая в поле на пересечении Товарищеского и Российского проспектов насосная станция почти 10 лет не раздражала глаза местных жителей. А все потому, что в 2013 году на ней появилось граффити «Книжная полка».



Утром 30 августа, выглянув в окно, жители Невского района уткнулись в начинающие краснеть стены станции, сообщил «Фонтанке» один из них. Несколько человек просто закрашивали рисунок кирпичным цветом. «Неужели кто-то пожаловался?» — недоумевают соседи станции.