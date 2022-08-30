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    ФАС одобрила обмен «Яндекс.Новостей» на Delivery Club

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    ФАС одобрила сделку, запрос на которую поступил от «Яндекса» и VK. Она предполагает обмен между компаниями сервисом доставки еды Delivery Club и новостным агрегатором «Яндекс.Новости» и платформой «Дзен». Об этом вечером 30 августа сообщила пресс-служба ведомства.

    Согласно требованиям ФАС, VK обязан будет получать согласие на обработку персональных данных у каждого пользователя «Новостей» и «Дзена». «Яндекс» же должен будет развивать Delivery Club так же, как «Яндекс.Еду». Ему предписано не сокращать использование нового сервиса, а также создавать равные условия и для Delivery Club, и для «Яндекс.Еды». Кроме того, компанию обязали в течение ближайших 3 лет сохранять уже существующий на Delivery Club порядок и размер вознаграждения ресторанов.

    О возможной сделке между «Яндексом» и VK стало известно в апреле. Ходатайство в ФАС было подано 23 августа.

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