Псковские археологи показывают, как сейчас выглядит подземный «холодильник» древнего монастыря и келья 13-го века

В ходе раскопок в центре Пскова, у подворья Псково-Печерского монастыря, удалось исследовать средневековую монашескую келью. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Археологического центра Псковской области. Он также показывает, как сейчас выглядят старинные постройки.

«Южнее, вне территории Псково-Печорского подворья, найдены несколько келий XIII века — небольшие, особножительные (для одного монаха), вмещающие только печь и деревянную лежанку», — сообщается 30 августа в телеграм-канале центра.



Вот что осталось от кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.



Руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью. Фото: телеграм-канал «Псковская археология» Поделиться Поделиться





В XVI веке на территории Печерского подворья, по данным описи, располагались 14 келий, в которых жили 12 священников и старцев, 20 «слуг и служебников». Археологи вскрыли одну келью. Она представляет собой слегка заглублённую в землю постройку размером всего 2 на 3 метра. Основную её часть занимала печь, которую использовали как кровать. Съестные припасы хранили в кладовой. В помещение ведут несколько ступеней.



Заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печорскому подворью, XVI век Фото: телеграм-канал «Псковская археология» Поделиться Поделиться





«Видимо, это была кладовая-ледник (род холодильника), где хранили продукты долгосрочного хранения, например, «квас ячной да капусту и огурцы». В одной из построек сохранились остатки плитняковой облицовки внутренних стен», — рассказали археологи ТАСС.

В XVI — XVII веках на этой территории одновременно с монастырем существовала городская жилая застройка.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, основанный, по официальной версии, в 1473 году — один из самых древних и крупных мужских монастырей в России. Ежегодно его посещают сотни тысяч паломников.



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