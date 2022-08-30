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    Наука

    Псковские археологи показывают, как сейчас выглядит подземный «холодильник» древнего монастыря и келья 13-го века

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    В ходе раскопок в центре Пскова, у подворья Псково-Печерского монастыря, удалось исследовать средневековую монашескую келью. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Археологического центра Псковской области. Он также показывает, как сейчас выглядят старинные постройки.

    «Южнее, вне территории Псково-Печорского подворья, найдены несколько келий XIII века — небольшие, особножительные (для одного монаха), вмещающие только печь и деревянную лежанку», — сообщается 30 августа в телеграм-канале центра.

    Вот что осталось от кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.

    Руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.
    Руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
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    В XVI веке на территории Печерского подворья, по данным описи, располагались 14 келий, в которых жили 12 священников и старцев, 20 «слуг и служебников». Археологи вскрыли одну келью. Она представляет собой слегка заглублённую в землю постройку размером всего 2 на 3 метра. Основную её часть занимала печь, которую использовали как кровать. Съестные припасы хранили в кладовой. В помещение ведут несколько ступеней.

    Заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печорскому подворью, XVI век
    Заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печорскому подворью, XVI векФото: телеграм-канал «Псковская археология»
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    «Видимо, это была кладовая-ледник (род холодильника), где хранили продукты долгосрочного хранения, например, «квас ячной да капусту и огурцы». В одной из построек сохранились остатки плитняковой облицовки внутренних стен», — рассказали археологи ТАСС.

    В XVI — XVII веках на этой территории одновременно с монастырем существовала городская жилая застройка.

    Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, основанный, по официальной версии, в 1473 году — один из самых древних и крупных мужских монастырей в России. Ежегодно его посещают сотни тысяч паломников.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о раскопках скифского кургана Туннуг в Туве. Петербургские археологи в этом году сделали там несколько важных находок, среди которых каменные стелы с изображением «грустного лица».

    Руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.
    Руины кельи XIII века неизвестного монастыря, не относящегося к Псково-Печорскому подворью.Фото: телеграм-канал «Псковская археология»
    Заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печорскому подворью, XVI век
    Заглублённые в землю части кельи и кладовой для хранения съестных припасов, относящиеся к Псково-Печорскому подворью, XVI векФото: телеграм-канал «Псковская археология»

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