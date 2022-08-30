Школа выживания. Частная гимназия на Московском проспекте осталась по бумагам без помещений

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





За пару дней до начала учебного года частная гимназия «Северная Венеция» оказалась в подвешенном состоянии. Ее учредитель - банкрот, а договор аренды помещений расторгнут.

Детей в гимназии немного, но где они будут учиться после оплаты 470 тысяч рублей за год обучения, пока никто сказать не берется. Более того, администрация школы готова даже сейчас принимать новых учеников, заверяя родителей, что она точно откроется 1 сентября.



О том, что школа может в ближайшее время закрыться или, по крайней мере - срочно должна искать себе новые помещения - вслух никто не говорит. Однако в открытом доступе 29 августа появился документ, согласно которому договор аренды площадей, где располагается гимназия, был расторгнут еще в марте. Конкурсный управляющий ООО «Завод Северная Венеция» Александр Жирнов в своем заявлении подчеркивает: «Любое нахождение в помещениях посторонних лиц или сотрудников ЧОУ СОШ «Гимназия «Северная Венеция» будет незаконным».



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ООО «Завод Северная Венеция» - это производство игристых вин в Гатчинском районе. Он принадлежит семье Ольги Котович. В начале года после многочисленных претензий от кредиторов суд признал завод банкротом. Управляющий начал ревизию имущества и обнаружил, что 100% «дочка» «Северной Венеции» - одноименная гимназия задолжала несколько десятков миллионов рублей за аренду помещений на Московском, 82. Это новый жилой дом, почти весь первый этаж которого отдан под коммерческие помещения и принадлежит как раз заводу. Ранее они сдавались школе по ставке в 600 тыс. рублей в месяц.



Пока школа и завод управлялись одной рукой, на арендную плату, возможно, можно было закрывать глаза. Но поскольку теперь конкурсный управляющий «Северной Венеции» обязан собирать деньги для выплат кредиторам, такое положение дел стало невозможным. В распоряжении «Фонтанки» есть досудебное требование эти деньги вернуть.



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За расторжением договора последовал иск к гимназии с требованием вернуть долг и оплатить пени - всего почти на 50 млн рублей. Беглый анализ отчетности ЧОУ позволяет усомниться в реальности этих планов. Судя по документам, гимназия уже много лет убыточна. Ее выручка составила в прошлом году 13,8 млн рублей, а взносов и других поступлений (как правило, речь - о плате за обучение) было всего на 3,9 миллиона.



Также анализ отчетности позволяет констатировать, что дела у гимназии в гору не идут. К примеру, за 2021 год выручка упала более чем на 40%, а размер целевых взносов - на треть. Не добавляет баллов школе и наличие как минимум двух исков из-за невыплаты зарплаты, которые учителя «Северной Венеции» подали в суд Московского района. Один - еще в мае, другой совсем недавно, в августе.



Назвать гимназию очень популярной тоже будет перебором. Всего в «Северной Венеции» учатся около 40 детей, в некоторых классах - всего по три человека. Однако школа имеет свою репутацию, коллектив педагогов, благодарных выпускников и их родителей, и работает уже 12 лет.



Нынешнее же положение дел поднимает вопрос о будущем этого заведения. По данным знакомых с положением дел источников «Фонтанки», представители конкурсного управляющего на прошлой неделе уже попытались выдворить из помещений гимназии ее сотрудников. Однако успехом этот рейд не увенчался, и администрация гимназии все еще находится по своему адресу и активно готовится к новому учебному году.

Директор «Северной Венеции» Наталья Ведрашко по телефону выслушала вопросы «Фонтанки», попросила перезвонить позже, потом - еще позже, и так, в итоге и не дала ответов.



Казалось бы, завод - учредитель гимназии, и раз заводом, вернее, его юридическими остатками, де-факто руководит конкурсный управляющий, что может быть проще добиться исполнения его требования об освобождении помещений.

Однако, как выяснилось, ГОУ СОШ «Гимназия «Северная Венеция»» уже полтора года заводу не принадлежит. Сейчас управляющий добивается в суде признания недействительным договора дарения школы Марии Володиной (от октября 2020 года). Согласно документам суда, это родная дочь Ольги Котович. К примеру, передачу ею же от имени завода автомобиля Mercedes Олегу Володину, супругу владелицы «Северной Венеции», Александру Жирнову уже удалось оспорить. По поводу гимназии процесс отмены сделки пока продолжается.



Из почти 600 млн рублей общего долга завода кредиторам около 400 - перед банком «Пересвет» (после санации контролируется структурами «Роснефти») Именно его представителям приходится проявлять активность, чтобы ускорить банкротный процесс возврата имущества в конкурсную массу. К примеру, из-за затягивания собрания кредиторов именно «Пересвет» организовывал их первую встречу.



Что касается будущего петербургской частной гимназии, у московских банкиров сложившегося мнения пока нет. Понятно пока лишь, что наиболее вероятная судьба занимаемого ею сейчас помещений, - продажа с молотка для сбора денег для кредиторов. Если конкурсному управляющему удастся оспорить подарок Ольги Котович своей дочке, на торги должна будет выставляться и гимназия.

Ни о чем подобном пока родителей - по крайней мере, публично, не предупреждают. Более того, представившемуся потенциальным клиентом журналисту «Фонтанки» в администрации сообщили, что готовы принимать новых учеников, а 1 сентября планируют начать учебу.

О том, что серьезный разговор все же должен рано или поздно должен состояться, редакции сообщил источник, знакомый с бедами «Северной Венеции». По его словам, в будущем родительском собрании планировали принять участие и представители банка «Пересвет». По просьбе «Фонтанки» в банке эту информацию подтвердили, однако формулировать свое отношение к будущему частной гимназии, в финансовом учреждении не стали.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

