Алтайские медики извинились перед пенсионеркой за нецензурную метку на ее карте

Отношение медперсонала Волчихинской больницы к пожилой пенсионерке изменилось на 180 градусов после разразившегося в соцсетях скандала. 89-летняя жительница Алтая получила не только извинения, но и право лечь в стационар. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Напомним, дочь пенсионерки увидела в карте матери пометку розовым маркером. Одно емкое нецензурное слово выражало эмоции медика, которому очень надоели частые вызовы скорой помощи от физически нездоровой женщины преклонных лет. Разбор ситуации начал Росздравнадзор, в минздраве быстро ответили.