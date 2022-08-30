    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, с-в

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.36eur59.96
    Платная парковка растетГород ждет потопФинны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Алтайские медики извинились перед пенсионеркой за нецензурную метку на ее карте

    2749
    3 комментария

    Отношение медперсонала Волчихинской больницы к пожилой пенсионерке изменилось на 180 градусов после разразившегося в соцсетях скандала. 89-летняя жительница Алтая получила не только извинения, но и право лечь в стационар. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

    Напомним, дочь пенсионерки увидела в карте матери пометку розовым маркером. Одно емкое нецензурное слово выражало эмоции медика, которому очень надоели частые вызовы скорой помощи от физически нездоровой женщины преклонных лет. Разбор ситуации начал Росздравнадзор, в минздраве быстро ответили.

    «По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Также сообщается, что администрация больницы извинилась перед женщиной и ее семьей. В пресс-службе заявили, что никогда не отказывали в медицинском обслуживании пациентке. Родственники же ранее заявляли, что пенсионерке отказывают в стационарном лечении.

    «В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебной комиссией было принято решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет», — отметили чиновники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close