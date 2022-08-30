Алтайские медики извинились перед пенсионеркой за нецензурную метку на ее карте

Отношение медперсонала Волчихинской больницы к пожилой пенсионерке изменилось на 180 градусов после разразившегося в соцсетях скандала. 89-летняя жительница Алтая получила не только извинения, но и право лечь в стационар. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Напомним, дочь пенсионерки увидела в карте матери пометку розовым маркером. Одно емкое нецензурное слово выражало эмоции медика, которому очень надоели частые вызовы скорой помощи от физически нездоровой женщины преклонных лет. Разбор ситуации начал Росздравнадзор, в минздраве быстро ответили.
«По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также сообщается, что администрация больницы извинилась перед женщиной и ее семьей. В пресс-службе заявили, что никогда не отказывали в медицинском обслуживании пациентке. Родственники же ранее заявляли, что пенсионерке отказывают в стационарном лечении.
«В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебной комиссией было принято решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет», — отметили чиновники.