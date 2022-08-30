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    Нецензурно надоела. Алтайские врачи оставили в медкарте пенсионерки «розовую метку»

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    Росздравнадзор пообещал проверить больницу в Алтайском крае, где на медкарте пенсионерки появилась нецензурная розовая метка. Об этом 30 августа сообщается на сайте ведомства.

    В соцсетях сообщалось, что пожилая женщина обнаружила на своей карте нелестный отзыв о себе. Некий медик розовым маркером отметил, что 90-летняя пенсионерка надоела (в оригинале слово было нецензурным), и поставил три восклицательных знака. Родственники жительницы деревни Волчиха объяснили, что у нее в силу возраста много хронических заболеваний, в том числе астма и гипертония. В стационар пациентку не кладут, поэтому ей приходится часто вызывать скорую помощь.

    «Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова», — заверили в ведомстве.

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