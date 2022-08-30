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    Задержан вероятный убийца отца экс-игрока «Зенита». Он недооценил свою известность

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    Бдительная сотрудница копировального центра помогла полиции в поимке подозреваемого в убийстве отца экс-игрока «Зенита». 45-летнего Романа Хренова задержали днем 30 августа, сообщает 47news.

    По информации издания, Хренов пришел распечатать фотографии. Менеджер приняла заказ, но с выполнением медлила. Дело в том, что в мужчине она узнала разыскиваемого — читала посты и статьи. Сотрудница копировального центра позвонила в полицию и сообщила, что к ним в салон, кажется, пожаловал тот, кого они ищут. Первым проверить информацию пришел участковый, он и произвел задержание. В ближайшее время Хренова доставят в следственный отдел СК.

    Мансур Абдулфаттах, отец экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, был убит воскресной ночью. Мужчину забили камнем на Объездной улице в Коробицыно. Убийца бросил жертву в кустах и сбежал. Хренов приходится погибшему зятем. Бывшая жена описала его как психически неуравновешенного.

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