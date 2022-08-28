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    Под Петербургом убит отец экс-игрока «Зенита». Подозревают бывшего супруга его дочери

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    Прошлой ночью в поселке Коробицыно мужчину забили камнем. По предварительным данным, погибший — Мансур Абдулфаттах, отец экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, а подозреваемый — бывший муж дочери убитого.

    Как пишет 28 августа 47news, около трех часов ночи очевидец сообщил в полицию о драке на Объездной улице. Он сказал, что один мужчина добивает другого камнем в кустах, слышны хрипы и стоны. Нападавший скрылся, а его жертва осталась лежать в крови.

    По данным издания, по подозрению в убийстве сейчас ищут 45-летнего Романа Хренова — петербургского бизнесмена, игрока Ночной хоккейной лиги (ведущей организации в РФ по любительскому хоккею).

    Хренов был женат на дочери убитого Диане Абдулфаттах. Они развелись в 2020 году.

    Диана рассказала «Фонтанке», что бывший супруг психически нездоров, угрожал расправой ей и ее семье, а 23 августа вломился к ней в дом и избил на глазах у детей. По словам девушки, Хренов ее преследовал, она обращалась в полицию и в Следственный комитет.

    «С 7 по 14 августа Хренов Роман лежал в больнице Джанелидзе в отделении токсикологии, он принял наркотики и бросился на людей, на врачей. Его подержали там неделю и выпустили в люди, не отправив на принудительное лечение», — заявила Диана.

    На Хренова оформили ориентировку.

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