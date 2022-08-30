Мишустин назвал ключевые задачи по укреплению финансовой независимости России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по развитию финансовой системы, в рамках которой перечислил ключевые задачи, выполнение которых, по его мнению, укрепит финансовую независимость России. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает официальный телеграм-канал кабмина.



Среди задач, названных премьером основными в этой сфере, — необходимость принятия среднесрочных мер по восстановлению темпов роста во всех секторах — фондовом, банковском, страховом и пенсионном. Также, считает Мишустин, нужно предлагать российским и иностранным инвесторам привлекательные условия и надёжный механизм защиты их прав.

