Мишустин объяснил, к какой модели развития должна перейти Россия

Российская экономика должна перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.



«Цель — одна. Перейти от догоняющей модели развития к опережающей», — сказал Мишустин.



По его словам, только таким способом Россия сможет «вернуть себе внутренний рынок» и начать наращивать высокотехнологический экспорт. Для этого нужны «новые общесистемные инструменты поддержки». Правительство, отметил Мишустин, вскоре представит обновленную модель промышленных кластеров.

