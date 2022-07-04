Мишустин объяснил, к какой модели развития должна перейти Россия

Российская экономика должна перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.
«Цель — одна. Перейти от догоняющей модели развития к опережающей», — сказал Мишустин.
По его словам, только таким способом Россия сможет «вернуть себе внутренний рынок» и начать наращивать высокотехнологический экспорт. Для этого нужны «новые общесистемные инструменты поддержки». Правительство, отметил Мишустин, вскоре представит обновленную модель промышленных кластеров.
Предприятия, которые наладят производство из списка критического импорта, смогут получить дополнительные преференции. «Доступ к долгосрочному финансированию, что самое важное, а также налоговые льготы, гарантии сбыта продукции», — добавил премьер-министр (цитата по РБК).
Также Мишустин отметил, что сейчас перед всеми отраслями экономики стоят сложные вызовы.