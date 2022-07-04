    Пробки

    5/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Едем в Финляндию

    Россия открывает границыВ армию поневолеКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мишустин объяснил, к какой модели развития должна перейти Россия

    4589
    32 комментария

    Российская экономика должна перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

    «Цель — одна. Перейти от догоняющей модели развития к опережающей», — сказал Мишустин.

    По его словам, только таким способом Россия сможет «вернуть себе внутренний рынок» и начать наращивать высокотехнологический экспорт. Для этого нужны «новые общесистемные инструменты поддержки». Правительство, отметил Мишустин, вскоре представит обновленную модель промышленных кластеров.

    Предприятия, которые наладят производство из списка критического импорта, смогут получить дополнительные преференции. «Доступ к долгосрочному финансированию, что самое важное, а также налоговые льготы, гарантии сбыта продукции», — добавил премьер-министр (цитата по РБК).

    Также Мишустин отметил, что сейчас перед всеми отраслями экономики стоят сложные вызовы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 32

    Комментарии
    32

    Новости компаний

    close
    close