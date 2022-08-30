Бастрыкин потребовал проверить законность постройки жилья на территории Пулковской обсерватории и оснований решений петербургских судов

Еще один петербургский объект охраны попал в поле зрения главы следственного комитета Александра Бастрыкина. На этот раз Пулковская обсерватория.



Как сообщает пресс-служба ведомства 30 августа, он потребовал от ГСУ СК по Петербургу изучить ситуацию со строительством жилья на территории у Пулковской обсерватории, а также вытащить из архива документы предыдущей проверки. По последним надо отчитаться о причинах принятия процессуальных решений.

