Бастрыкин потребовал проверить законность постройки жилья на территории Пулковской обсерватории и оснований решений петербургских судов

Еще один петербургский объект охраны попал в поле зрения главы следственного комитета Александра Бастрыкина. На этот раз Пулковская обсерватория.
Как сообщает пресс-служба ведомства 30 августа, он потребовал от ГСУ СК по Петербургу изучить ситуацию со строительством жилья на территории у Пулковской обсерватории, а также вытащить из архива документы предыдущей проверки. По последним надо отчитаться о причинах принятия процессуальных решений.
Бастрыкин также потребовал изучить судебные «противоречивые решения относительно разрешения на строительство» и представить доклад «доклад о правовых основаниях их принятия в поддержку застройщика».
В релизе говорится, что из открытых источников главе СК стало известно, что промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне вблизи Пулковской обсерватории было запрещено.
«Указанная информация будет проанализирована и изучена следствием, при наличии оснований действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка», - сообщает пресс-служба СК.
«Фонтанка» подробно писала об интересе главы СК к исторической застройке, который проснулся в августе, и его последствиях.