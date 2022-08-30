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    Ни рыбы, ни машины, ни ребенка. «Отец года» из Бузулука забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

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    Житель оренбургского Бузулука забыл на рыбалке родную дочь. Полиции пришлось искать ребенка, поскольку горе-отец так и не вспомнил, где её оставил. Об этом 30 августа сообщает региональное УМВД.

    С просьбой о помощи в поиске девочки в полицию обратилась мать. Она рассказала, что муж утром уехал на рыбалку с ребенком, а вернулся домой вечером без машины и без пятилетней дочери. При этом отец не мог вспомнить, где оставил транспорт с «кровинушкой». Впрочем, он даже не сумел объяснить, как оказался дома. Видимо, «рыбалка» удалась.

    «Полицейские незамедлительно организовали поиски и нашли 5-летнюю девочку в одном из микрорайонов города, спящей в машине. Её привезли в отдел полиции, откуда девочку забрала домой мама. Малышке ничего не угрожает», — говорится в сообщении управления МВД.

    «Отца года» привлекли к административной ответственности.

    Накануне в Оренбурге протокол получил мужчина, у которого во время крутого разворота из машины выпала маленькая девочка.

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