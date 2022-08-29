Папа может. В Оренбурге ребенок выпал из машины при резком развороте

Маленькая девочка стала жертвой грубого вождения в Оренбурге. Вместе с детским креслом она выпала из легкового автомобиля, когда водитель разворачивался. Видео появилось в соцсетях 29 августа.

Инцидент произошел на улице Монтажников. Мужчина, который был за рулем, поставил кресло обратно в машину, усадил ребенка и поехал дальше. В тот же день сотрудники полиции отыскали местного Шумахера и его автомобиль.



Оренбуржца привлекли к административной ответственности и доступно объяснили правила перевозки детей в машине.