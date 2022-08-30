«Бюджет для трудных времен». Польша заявила, что по ней тоже бьют антироссийские санкции

Польша чувствует негативные последствия антироссийских санкций и будет утверждать бюджет на следующий год как на «трудные времена». Об этом 30 августа заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.
«Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, об этом нужно открыто говорить, с одной стороны бьют по России <...>, а с другой стороны — по всем странам, участвующим в них, то есть и по Польше», — цитирует его издание Rzeczpospolita.
Дворчик отметил, что экономическая ситуация непростая не только в Польше, но и во всей Европе. Инфляцию и рост цен на энергоносители он связывает с событиями на Украине.
Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам шенгена. «Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что «их деятельность недопустима», — заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.