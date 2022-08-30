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    «Бюджет для трудных времен». Польша заявила, что по ней тоже бьют антироссийские санкции

    1940
    28 комментариев

    Польша чувствует негативные последствия антироссийских санкций и будет утверждать бюджет на следующий год как на «трудные времена». Об этом 30 августа заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.

    «Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, об этом нужно открыто говорить, с одной стороны бьют по России <...>, а с другой стороны — по всем странам, участвующим в них, то есть и по Польше», — цитирует его издание Rzeczpospolita.

    Дворчик отметил, что экономическая ситуация непростая не только в Польше, но и во всей Европе. Инфляцию и рост цен на энергоносители он связывает с событиями на Украине.

    Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам шенгена. «Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что «их деятельность недопустима», — заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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    Комментарии 28

    своих не бросаем30 Авг 2022 в 13:02
    в Польше:
    МРОТ 610€
    Килограмм картофеля – 1,30;
    Моркови 1 кг – 1,60;
    Килограмм помидоров – 5;
    Огурцов 1 кг – 4;
    Сладкого перца 1 кг – 9,50;
    Набор овощей для приготовления первого блюда – 2,50;
    Килограмм бананов – 7,50;
    Лимоны и апельсины 1 кг – 7,50;
    Курица 1 кг стоит 10;
    Свиная вырезка – 22;
    Говяжья вырезка – 30;
    Суповой набор – 17;
    Колбасные изделия – 19;
    Килограмм шинки – 30;
    Банка консервов – 3.
    большая буханка хлеба стоит 3 злотых;
    200 грамм сливочного масла – 4;
    Литр молока жирностью 3,2%-3;
    150 грамм йогурта – 1,25;
    Килограмм сыра – 20;
    Десяток яиц – 4,70;
    Килограмм муки – 1,90;
    4 порции риса – 3;
    Пачка спагетти – 2,50;
    Литр растительного масла – 5;
    Килограмм сахара – 2,50;
    Килограмм соли – 1;
    Пачка 250 грамм кукурузных хлопьев – 4 злотых;
    Плитка шоколада 100 г. – 3;
    Пачка чая 20 пакетиков – 3;
    250-граммовая банка кофе Чибо – 8;
    Литр натурального сока – 3;
    Полтора литровая бутылка негазированной воды – 1,50;
    Пол литровая бутылка пива – 2.50;
    Килограмм картофеля – 1,30;
    Моркови 1 кг – 1,60;
    Килограмм помидоров – 5;
    Огурцов 1 кг – 4;
    Сладкого перца 1 кг – 9,50;
    Набор овощей для приготовления первого блюда – 2,50;
    Килограмм бананов – 7,50;
    Лимоны и апельсины 1 кг – 7,50;
    Курица 1 кг стоит 10;
    Свиная вырезка – 22;
    Говяжья вырезка – 30;
    Суповой набор – 17;
    Колбасные изделия – 19;
    Килограмм шинки – 30;
    Банка консервов – 3.

    цена в злотых 1 злотый -12.88₽
    +7−1
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