«Бюджет для трудных времен». Польша заявила, что по ней тоже бьют антироссийские санкции

Польша чувствует негативные последствия антироссийских санкций и будет утверждать бюджет на следующий год как на «трудные времена». Об этом 30 августа заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.



«Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, об этом нужно открыто говорить, с одной стороны бьют по России <...>, а с другой стороны — по всем странам, участвующим в них, то есть и по Польше», — цитирует его издание Rzeczpospolita.