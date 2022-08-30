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    COVID-19

    Госпитализация с коронавирусом в России за сутки выросла на 135%

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    Госпитализация с коронавирусом в России резко выросла: за минувшие сутки в больницы увезли 4 673 человека, на 135 % больше, чем накануне, отчитались 30 августа в федеральном оперштабе.

    Как говорится в опубликованном отчете оперштаба, по состоянию на 30 августа в России за сутки выявлено 37 067 новых случаев COVID-19. В том числе 3 497 в Петербурге. В городе на Неве госпитализированы 303 человека. По стране подтверждено 94 летальных исхода, из них в Петербурге — 23.

    Новый коронавирус часто проходит без симптомов. Как понять, что вы заразны, читайте в материале «Фонтанки».

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