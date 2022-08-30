Симптомов нет, а ковид есть: как понять, что вы заразны, без признаков болезни

Определить наличие бессимптомного течения коронавируса по внешним признакам невозможно Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





О том, что коронавирус можно переносить и бессимптомно, говорили с самого начала пандемии. При этом упоминалось, что, несмотря на бессимптомное течение, человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих. Сейчас, когда за месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше чем в три раза, это снова актуальная проблема. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли определить, что у вас коронавирус, если нет ни одного симптома.



Выявить бессимптомное течение коронавируса можно, проблема в другом: если у вас нет симптомов, то вы никак не заподозрите, что заражены. А если с организмом всё же что-то подозрительное происходит — это и есть симптомы, так что речь уже не идет о бессимптомном течении.

— Есть понятие «инфекции». Инфекции — это, собственно, взаимодействие между микроорганизмами и макроорганизмом. Микроорганизм попадает в макроорганизм, макроорганизм не дает ему допуск внутрь, не дает ему размножаться — и всё на этом заканчивается, — объясняет механизм действия вируса иммунолог Иван Скороходов. — Заболевание — это уже реакция защиты большого организма на маленький организм, она означает, что маленький организм начал размножаться и наглеть. Возникают реакции: воспаление слизистых в месте проникновения инфекции в организм и другие — это уже развитие болезни.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

При этом носитель вируса может его выделять в окружающую среду, то есть быть опасным для других, особенно для людей из группы риска. Поэтому если есть основания подозревать, что вы бессимптомно переносите коронавирус (например, заболел кто-то из тех, с кем вы недавно виделись), то лучше сделать тест. Собственно, это единственный способ обнаружить вирус в организме. — Единственный способ понять, что вы бессимптомно переносите коронавирус, — сделать анализ, причем правильно и в определенное время, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Анализ можно сделать как в лаборатории, так и дома — купив экспресс-тест на антиген. Важно угадать время: с момента контакта с инфицированным должно пройти от одного до пяти дней. Гораздо реже, но случается, что этот период растягивается от одного до семи или даже десяти дней. Я бы сказал, что имеет смысл сделать тест через пару-тройку дней.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Крючков говорит, что экспресс-тест лучше покупать в аптеке, а не где-то еще, хотя сегодня предложения можно найти и в интернет-магазинах. По его словам, в аптеках должны продаваться только тесты, которые зарегистрированы как медицинские изделия, а на маркетплейсах можно наткнуться на незарегистрированные, принцип действия которых не изучен. Наборы для самостоятельного тестирования могут быть разными, но в их основе всегда будет тест-кассета и реагент, с которым нужно смешать биоматериал (например, слюну или слизь из носоглотки). Полученную жидкость капают на тест-кассету и ждут, что она покажет. Результат считается полосочками: одна полоска — нет коронавируса, две полоски — есть. Подробнее о том, как правильно делать такие тесты в домашних условиях, мы рассказывали в этом материале.

Если вы обнаружили, что коронавирус в вашем организме есть (или еще не обнаружили, а заподозрили это после встречи с кашляющим знакомым), желательно на несколько дней ограничить посещение общественных мест, общественного транспорта, по возможности избегать встреч с пожилыми людьми и людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями. Если изоляция по каким-то причинам невозможна, врачи рекомендуют хотя бы носить маску — это снизит вероятность распространения вируса. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал людям из группы риска носить маски в общественных местах, а региональным властям объяснил, в каком случае делать масочный режим обязательным. ВОЗ тем временем выступила за возвращение масочного режима по всему миру.