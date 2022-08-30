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    Симптомов нет, а ковид есть: как понять, что вы заразны, без признаков болезни

    Тест на коронавирус может пригодиться, даже если вы прекрасно себя чувствуете

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    3 комментария
    Определить наличие бессимптомного течения коронавируса по внешним признакам невозможно
    Определить наличие бессимптомного течения коронавируса по внешним признакам невозможноФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    О том, что коронавирус можно переносить и бессимптомно, говорили с самого начала пандемии. При этом упоминалось, что, несмотря на бессимптомное течение, человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих. Сейчас, когда за месяц заболеваемость ковидом в России выросла больше чем в три раза, это снова актуальная проблема. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, можно ли определить, что у вас коронавирус, если нет ни одного симптома.

    Выявить бессимптомное течение коронавируса можно, проблема в другом: если у вас нет симптомов, то вы никак не заподозрите, что заражены. А если с организмом всё же что-то подозрительное происходит — это и есть симптомы, так что речь уже не идет о бессимптомном течении.

    — Есть понятие «инфекции». Инфекции — это, собственно, взаимодействие между микроорганизмами и макроорганизмом. Микроорганизм попадает в макроорганизм, макроорганизм не дает ему допуск внутрь, не дает ему размножаться — и всё на этом заканчивается, — объясняет механизм действия вируса иммунолог Иван Скороходов. — Заболевание — это уже реакция защиты большого организма на маленький организм, она означает, что маленький организм начал размножаться и наглеть. Возникают реакции: воспаление слизистых в месте проникновения инфекции в организм и другие — это уже развитие болезни.

    Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

    При этом носитель вируса может его выделять в окружающую среду, то есть быть опасным для других, особенно для людей из группы риска. Поэтому если есть основания подозревать, что вы бессимптомно переносите коронавирус (например, заболел кто-то из тех, с кем вы недавно виделись), то лучше сделать тест. Собственно, это единственный способ обнаружить вирус в организме.

    — Единственный способ понять, что вы бессимптомно переносите коронавирус, — сделать анализ, причем правильно и в определенное время, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Анализ можно сделать как в лаборатории, так и дома — купив экспресс-тест на антиген. Важно угадать время: с момента контакта с инфицированным должно пройти от одного до пяти дней. Гораздо реже, но случается, что этот период растягивается от одного до семи или даже десяти дней. Я бы сказал, что имеет смысл сделать тест через пару-тройку дней.

    Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.

    Крючков говорит, что экспресс-тест лучше покупать в аптеке, а не где-то еще, хотя сегодня предложения можно найти и в интернет-магазинах. По его словам, в аптеках должны продаваться только тесты, которые зарегистрированы как медицинские изделия, а на маркетплейсах можно наткнуться на незарегистрированные, принцип действия которых не изучен.

    Наборы для самостоятельного тестирования могут быть разными, но в их основе всегда будет тест-кассета и реагент, с которым нужно смешать биоматериал (например, слюну или слизь из носоглотки). Полученную жидкость капают на тест-кассету и ждут, что она покажет. Результат считается полосочками: одна полоска — нет коронавируса, две полоски — есть. Подробнее о том, как правильно делать такие тесты в домашних условиях, мы рассказывали в этом материале.

    Если вы обнаружили, что коронавирус в вашем организме есть (или еще не обнаружили, а заподозрили это после встречи с кашляющим знакомым), желательно на несколько дней ограничить посещение общественных мест, общественного транспорта, по возможности избегать встреч с пожилыми людьми и людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями. Если изоляция по каким-то причинам невозможна, врачи рекомендуют хотя бы носить маску — это снизит вероятность распространения вируса.

    Ранее Роспотребнадзор рекомендовал людям из группы риска носить маски в общественных местах, а региональным властям объяснил, в каком случае делать масочный режим обязательным. ВОЗ тем временем выступила за возвращение масочного режима по всему миру.

    Определить наличие бессимптомного течения коронавируса по внешним признакам невозможно
    Определить наличие бессимптомного течения коронавируса по внешним признакам невозможноФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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