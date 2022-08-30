Politico: Вместо полного запрета в Европе могут сделать визы для россиян дороже и замедлить их выдачу

Меморандум, разосланный Парижем и Берлином другим странам в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел, с выступлением против запрета на выдачу виз россиянам, обнажил разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств преимущественно из восточных стран, пишет 30 августа Politico.



«Ограничивая контакты с представителями режима и властями сферами, представляющими жизненный интерес ЕС, нам необходимо вести стратегическую борьбу за сердца и умы российского населения — по крайней мере, за те сегменты, которые еще не полностью отдалились от Запада», — говорится в меморандуме.

