Politico: Вместо полного запрета в Европе могут сделать визы для россиян дороже и замедлить их выдачу

Меморандум, разосланный Парижем и Берлином другим странам в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел, с выступлением против запрета на выдачу виз россиянам, обнажил разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств преимущественно из восточных стран, пишет 30 августа Politico.
«Ограничивая контакты с представителями режима и властями сферами, представляющими жизненный интерес ЕС, нам необходимо вести стратегическую борьбу за сердца и умы российского населения — по крайней мере, за те сегменты, которые еще не полностью отдалились от Запада», — говорится в меморандуме.
«Этот аргумент разозлил тех, кто настаивал на широкомасштабном запрете», — утверждает издание.
По данным издания, вместо полного прекращения выдачи виз министры могут договориться о замедлении и удорожании этой операции.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, в стране которого наблюдается всплеск заявлений на получение виз россиянами, выступает за значительное сокращение, но не полный запрет на визы. По его словам, чиновникам в конечном итоге придется вернуться к этому обсуждению позже.
«Ожидается, что результатом [встречи глав МИД] станет соглашение о приостановке действия соглашения ЕС с Москвой об упрощении визового режима, которое годами облегчало получение Россией визы в ЕС. Сделка будет представлять собой лишь политическое соглашение, поскольку встреча на этой неделе является просто неофициальной встречей», — отмечает издание.
Напомним, Финляндия уже объявила, что будет принимать заявления на туристические визы только один раз в неделю и только в четырёх городах России, включая Петербург.
Накануне неформальной встречи министров иностранных дел государств ЕС «Фонтанка» собрала высказывания представителей стран Евросоюза по визовому вопросу.