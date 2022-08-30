СК возбудил дело из-за запертого ребенка в холодильнике продуктового магазина в Новосибирске

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы 9-летнего мальчика. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи считают, что сотрудник продуктового магазина закрыл ребенка в холодильном складском помещении после просьбы мальчика убрать с прилавков просроченные продукты.
Отец ребенка рассказал о произошедшем 29 августа «Вестям. Новосибирск» и назвал сына «принципиальным правдолюбом». По его словам, ребенок с друзьями собрал тележку еды и предъявил работнице магазина. Сотрудники стали ругаться и позвали охранника.
«Пришел мужчина. Он схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света, со слов сына. Максим начал звонить в полицию, и мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья», — объяснил отец мальчика.