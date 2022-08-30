За второго — почти миллион. Депутаты предлагают увеличить маткапитал

Как пишет 30 августа «Коммерсантъ» , за первое полугодие 2022 года расходы Пенсионного фонда России на программу маткапитала, по оценкам Счётной палаты, составили 191,5 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей меньше, чем в первом полугодии 2021-го. Причина — сокращение числа получателей на 12,6 % — до 517 тыс. человек (на фоне роста размера выплат), что связано со снижением рождаемости. Рождаемость в стране в январе — июне снизилась в годовом выражении на 6,3 % , свидетельствуют данные Росстата.

Группа депутатов от «Справедливой России» 30 августа собирается внести в Госдуму законопроект об увеличении маткапитала. Его размер на второго ребенка предлагается повысить с 693 до 933 тыс. рублей, на третьего ребенка — установить в сумме 1,399 млн рублей, а саму программу сделать бессрочной (сейчас эта программа действует до конца 2026 года), передают «Известия». Авторы документа объясняют свою инициативу также невысокими демографическими показателями в стране.



Изначально на маткапитал имели право женщины, родившие или усыновившие более одного ребёнка (сейчас 693,1 тыс. рублей за второго ребёнка). С 2020 года его стали выдавать и за первенцев (524,5 тыс. рублей). По данным Пенсионного фонда, программой за всё время её действия воспользовались 12,3 млн семей. Выплата ежегодно индексируется. Маткапитал можно тратить на погашение ипотеки, оплату образования ребёнка, на накопительную часть трудовой пенсии матери, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. В начале августа маткапитал разрешили использовать для оплаты частного дошкольного образования.