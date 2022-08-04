Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты частного дошкольного образования

Материнский капитал — государственная поддержка российских семей, предусмотренная национальным проектом «Демография». С 2007 года на неё имеют право семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на маткапитал не возникало или не было оформлено. С 1 января 2020 года средства выдаются в России при рождении первого ребенка.

С 1 февраля выплата проиндексирована, размер на первого ребёнка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка и оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.