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    Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты частного дошкольного образования

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт право использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Изменение позволит направлять средства маткапитала на оплату детских садов, открытых ИП. Условием является наличие у них лицензии на образовательную деятельность.

    Материнский капитал — государственная поддержка российских семей, предусмотренная национальным проектом «Демография». С 2007 года на неё имеют право семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на маткапитал не возникало или не было оформлено. С 1 января 2020 года средства выдаются в России при рождении первого ребенка.

    С 1 февраля выплата проиндексирована, размер на первого ребёнка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка и оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

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