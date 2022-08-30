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    Холодно — горячо. Ленобласть проводила последний понедельник августа погодными контрастами

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    На излёте лета в Ленинградской области — жара, но не везде. В некоторых районах похолодание началось раньше, чем обещали прогнозы.

    О погодных контрастах последнего летнего понедельника, 29 августа, рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Существенным разбросом максимальных температур отметилась Ленинградская область.

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    Самой горячей оказалась Любань — в городе Тосненского района зафиксировали без малого 30 градусов на пике дневных температур. При этом в 225 км от жары остались одни воспоминания: в посёлке Лесогорский в Выборгском районе воздух прогрелся только до 18 градусов.

    По данным Северо-Западного гидрометцентра, днём 30 августа в Ленинградской области температура уже едва ли поднимется выше 14–19 градусов, а следующей ночью рискует опуститься и вовсе до шести.

    К Петербургу также подбирается холод.

    Фото: Погода от шефа

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