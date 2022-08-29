Во вторник в Петербурге может выпасть четверть месячной нормы осадков. 1 сентября ждите холод и ветер

После аномальной жары в Петербурге дневные температуры будут ниже нормы. Так продлится всю первую декаду месяца. По иронии, осень к нам придёт вместе с южным циклоном. Прогноз погоды на ближайшие дни дал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.



Циклон, приближающийся с юга, уже сегодня понизил температуру до 24 градусов: он развернул ветры над регионом на северные румбы. Во вторник мы останемся на северной периферии циклона. Он будет углубляться и вызовет поступление ещё более холодного воздуха. Небо затянут плотные облака, воздух сумеет прогреться всего до 16–18 градусов, и начнутся дожди. За сутки может выпасть до 10–15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября, предупреждает Леус.

