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    Во вторник в Петербурге может выпасть четверть месячной нормы осадков. 1 сентября ждите холод и ветер

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    После аномальной жары в Петербурге дневные температуры будут ниже нормы. Так продлится всю первую декаду месяца. По иронии, осень к нам придёт вместе с южным циклоном. Прогноз погоды на ближайшие дни дал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Циклон, приближающийся с юга, уже сегодня понизил температуру до 24 градусов: он развернул ветры над регионом на северные румбы. Во вторник мы останемся на северной периферии циклона. Он будет углубляться и вызовет поступление ещё более холодного воздуха. Небо затянут плотные облака, воздух сумеет прогреться всего до 16–18 градусов, и начнутся дожди. За сутки может выпасть до 10–15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября, предупреждает Леус.

    31 августа, когда центр циклона переместится в Верхневолжье, в Петербурге выпадет ещё 13–18 мм дождя, а температура станет ещё ниже — 12–14 градусов. 1 сентября при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер. Температура составит те же 12–14 градусов.

    «Во второй половине недели циклон будет кружить над северо-востоком Европейской России, сохраняя в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями. По ночам термометры будут показывать +5…+8 градусов, днем ожидается +12…+15 градусов, что в среднем на 4–5 градусов ниже положенного по климату. Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября», — сообщает Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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