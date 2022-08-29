Во вторник в Петербурге может выпасть четверть месячной нормы осадков. 1 сентября ждите холод и ветер

После аномальной жары в Петербурге дневные температуры будут ниже нормы. Так продлится всю первую декаду месяца. По иронии, осень к нам придёт вместе с южным циклоном. Прогноз погоды на ближайшие дни дал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Циклон, приближающийся с юга, уже сегодня понизил температуру до 24 градусов: он развернул ветры над регионом на северные румбы. Во вторник мы останемся на северной периферии циклона. Он будет углубляться и вызовет поступление ещё более холодного воздуха. Небо затянут плотные облака, воздух сумеет прогреться всего до 16–18 градусов, и начнутся дожди. За сутки может выпасть до 10–15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября, предупреждает Леус.
31 августа, когда центр циклона переместится в Верхневолжье, в Петербурге выпадет ещё 13–18 мм дождя, а температура станет ещё ниже — 12–14 градусов. 1 сентября при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер. Температура составит те же 12–14 градусов.
«Во второй половине недели циклон будет кружить над северо-востоком Европейской России, сохраняя в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями. По ночам термометры будут показывать +5…+8 градусов, днем ожидается +12…+15 градусов, что в среднем на 4–5 градусов ниже положенного по климату. Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября», — сообщает Леус.