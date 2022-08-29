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    Сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне в Москве

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    Мещанский районный суд столицы арестовал по делу о гостайне сотрудника компании «Бондюэль-Кубань». По делу он проходил вместе с блогером и фотографом, задержанной в Албании и заочно арестованной в Москве, сообщает ТАСС.

    «Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну», — заявили агентству в «Бондюэль-Кубань». Там также отметили, что задержанная вместе с сотрудником блогер не имеет никакого отношения к компании, заявив, что «не в курсе, кто она».

    Как сообщает РБК, сотрудник «Бондюэль-Кубань» арестован до 25 сентября. В компании он работает около года, с ноября 2021-го. В его зону ответственности входит планирование поставок от заводов до торговых точек.

    Издание отмечает, что ООО «Бондюэль-Кубань» зарегистрирована в Краснодарском крае. Она занимается переработкой и консервацией овощей и грибов и является филиалом компании Bonduelle (Франция).

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что россиянка заочно арестована на 2 месяца за получение сведений, составляющих государственную тайну. Она, а также гражданин России и гражданин Украины были задержаны в Албании. Там их подозревают в шпионаже.

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