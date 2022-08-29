Сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне в Москве

Мещанский районный суд столицы арестовал по делу о гостайне сотрудника компании «Бондюэль-Кубань». По делу он проходил вместе с блогером и фотографом, задержанной в Албании и заочно арестованной в Москве, сообщает ТАСС.



«Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну», — заявили агентству в «Бондюэль-Кубань». Там также отметили, что задержанная вместе с сотрудником блогер не имеет никакого отношения к компании, заявив, что «не в курсе, кто она».