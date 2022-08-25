Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянку, обвиняемую в незаконном получении сведений, содержащих гостайну. Ее объявили в международный розыск.



Как пишет 25 августа РБК, фигурантку зовут так же, как задержанную на этой неделе в Албании фотографа-блогера. Совпадают и их даты рождения.

О задержании двух граждан России и одного гражданина Украины Минобороны Албании заявило 21 августа. Россиянин проник на территорию военного завода в Грамши и пытался сделать снимки, а при задержании применил против военнослужащих слезоточивый газ. Его спутников, мужчину и женщину, вскоре тоже задержали. Всех троих заподозрили в шпионаже.