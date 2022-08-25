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    Россиянку заочно арестовали по делу о гостайне. Ее зовут так же, как задержанного в Албании фотографа

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    Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянку, обвиняемую в незаконном получении сведений, содержащих гостайну. Ее объявили в международный розыск.

    Как пишет 25 августа РБК, фигурантку зовут так же, как задержанную на этой неделе в Албании фотографа-блогера. Совпадают и их даты рождения.

    О задержании двух граждан России и одного гражданина Украины Минобороны Албании заявило 21 августа. Россиянин проник на территорию военного завода в Грамши и пытался сделать снимки, а при задержании применил против военнослужащих слезоточивый газ. Его спутников, мужчину и женщину, вскоре тоже задержали. Всех троих заподозрили в шпионаже.

    33-летняя задержанная в Албании ездила по миру и фотографировала запретные зоны, бункеры, действующие и заброшенные заводы и другие объекты.

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