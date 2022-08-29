В Совбезе рассказали, как бои на Украине сказались на уровне преступности в России

В России с начала года наметилась тенденция к снижению уровня преступности, в условиях спецоперации на Украине криминогенная ситуация в РФ находится под контролем. Об этом 29 августа в интервью «Российской газете» заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
По его словам, в первом полугодии в России было зафиксировано 1 миллион 3 тысячи криминальных деяний. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 7%. Снизилась подростковая преступность. При этом практически не изменилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах.
Кроме того, Гребенкин рассказал, что количество мошеннических звонков из «служб безопасности банка» и от «следователей отделов экономической безопасности» снизилось более чем в пять раз. Резко сократилось количество обращений граждан с жалобами на телефонные мошенничества. Замсекретаря Совбеза считает это результатом спецоперации на Украине, так как «большинство мошеннических звонков осуществлялось с юго-восточной и центральной части» этой страны.
В начале августа генеральный прокурор России Игорь Краснов признавал, что преступлений в стране стало меньше, однако существенно вырос наносимый ими материальный вред. Ущерб за полгода вырос с 222 миллиардов до 494 по сравнению с первой половиной 2021-го.