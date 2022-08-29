В Совбезе рассказали, как бои на Украине сказались на уровне преступности в России

В России с начала года наметилась тенденция к снижению уровня преступности, в условиях спецоперации на Украине криминогенная ситуация в РФ находится под контролем. Об этом 29 августа в интервью «Российской газете» заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.



По его словам, в первом полугодии в России было зафиксировано 1 миллион 3 тысячи криминальных деяний. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 7%. Снизилась подростковая преступность. При этом практически не изменилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах.

