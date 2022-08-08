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    Генпрокурор Краснов: Преступления стали дороже, количество изъятого больше на 400%

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    Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» 8 августа рассказал, что преступлений в стране стало меньше, однако существенно вырос наносимый ими материальный вред.

    По словам Краснова, тенденция сформировалась за последние полгода. Сравнивая тот же период в 2021-м, ущерб вырос с 222 миллиардов до 494.

    За эти же полгода, рассказал генпрокурор, государство изъяло у осуждённых 224 миллиарда в деньгах, драгоценностях и имуществе. Эта сумма больше, чем в прошлом году, на 442 процента. При этом стоимость арестованного имущества выросла вдвое и составила 129 млрд рублей.

    Также, оценивая состояние преступности в стране, Краснов упомянул о наркоторговле. По его данным, дилеры чаще начали делать наркотики сами.

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